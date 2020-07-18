بيسيرو: طلبت ضم أحمد حمدي لبراجا والأهلي رفض

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه طلب التعاقد مع أحمد حمدي، لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي.
وأكد بيسيرو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طلبت التعاقد مع أحمد حمدي عندما كنت مدربا لنادي براجا".
وتابع: "الأهلي رفض التفريط في اللاعب وقتها لأنه لاعب جيد ولكني مستغرب من بيعه بعدها للجونة".
يذكر أن أعلن الأهلي في أكتوبر 2015
وفي 18 يناير 2016، تقدم بيسيرو بطلب فسخ تعاقده بشكل مفاجئ وهو الأمر الذي قوبل بالترحيب من إدارة الأهلي ، حيث قاد الفريق في 12 مباراة، فاز في 8 وتعادل مرتين وتعرض لخسارتين، ليجمع الفريق 26 نقطة .
يذكر أن أعلن الأهلي في أكتوبر 2015التعاقد مع بيزيرو لتولي مسئولية تدريب الفريق خلفًا لفتحي مبروك، وشن مشجعين للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي حملة اعتراض كبيرة على قرار تعيينه.
وفي 18 يناير 2016، تقدم بيسيرو بطلب فسخ تعاقده بشكل مفاجئ وهو الأمر الذي قوبل بالترحيب من إدارة الأهلي ، حيث قاد الفريق في 12 مباراة، فاز في 8 وتعادل مرتين وتعرض لخسارتين، ليجمع الفريق 26 نقطة .
وذهب بيسيرو بعد الأهلي بورتو البرتغالي الذي لم يبقي معه إلا شهور قليلة كمدير فني، ومن بعده وفي عام 2016، تولي منصب المدير الفني لسبرتينج براجا.
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