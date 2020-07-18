لاعب الأهلي السابق: أسامة حسن شبه لعيب والشهرة بالطريقة دي عيب

قال محمد جودة، نجم الأهلي ومدرب نادي طلائع الجيش سابقا، إن ما فعله أسامة حسن، لاعب الزمالك سابقا، أمر مسيئ للجميع من جماهير وكرة مصرية.

وأكد محمد جودة في تصريحات عبر برنامج نمبر

وان على قناة النهار: "منقدرش نقول عليه لاعب ولكنه شبه لاعيب ولا أرغب في ذكر اسمه ولكنه صاحب الفيديو العاري".

وتابع: "هذا الشخص لا ينتمي إلى

أي نادي وهو يرغب في الشهرة فقط ولكن الطريقة دي عيب جدا".

وأتم: "تم تقديم عدد من المحاضر ضده وهيتم معاقبته قانونيا"

يذكر أن خرج أسامه حسن لاعب الزمالك والأهلي السابق، في فيديو وهو عاري، ليسئ إلي النادى الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب.