بيسيرو: أخطات بالرحيل عن الأهلي

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه اخطأ كثيرا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي وقتها.

وأكد بيسيرو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إدارة نادي بورتو ضغطت عليا بقوة ودفعت الشرط الجزائي لذلك رحلت

عن الأهلي".

وتابع: "ما دفعني للرحيل أيضا هو موقف جماهير الأهلي في مباراة سموحة، فكان الوضع والمنظر غريبا للغاية لذلك قررت الرحيل في ظل ضغط إدارة بورتو".

يذكر أن الأهلي أعلن في أكتوبر 2015 التعاقد مع

بيزيرو لتولي مسئولية تدريب الفريق خلفًا لفتحي مبروك، وشن مشجعين للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي حملة اعتراض كبيرة على قرار تعيينه.

وفي 18 يناير 2016، تقدم بيسيرو بطلب فسخ تعاقده بشكل مفاجئ وهو الأمر الذي قوبل بالترحيب من إدارة الأهلي ، حيث قاد الفريق في 12 مباراة، فاز في 8 وتعادل مرتين وتعرض لخسارتين، ليجمع الفريق 26 نقطة .