قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه تقابل مع محمود طاهر في لندن خلال مفاوضاته مع القلعة الحمراء.
وأكد بيسيرو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن أنسى تلك المقابلة ووقتها أنهينا الاتفاقورحبت بتدريب النادي الأهلي".
وتابع: "لم أنسى التدريب الأول مع الأهلي فقامت الجماهير بملئ جنبات ملعب التتش وقتها وكان المنظر رائعا للغاية ولا يمكن أن أنساه".
يذكر أن الأهلي أعلن في أكتوبر 2015 التعاقد مع بيزيرولتولي مسئولية تدريب الفريق خلفًا لفتحي مبروك، وشن مشجعين للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي حملة اعتراض كبيرة على قرار تعيينه.
وفي 18 يناير 2016، تقدم بيسيرو بطلب فسخ تعاقده بشكل مفاجئ وهو الأمر الذي قوبل بالترحيب من إدارة الأهلي ، حيث قاد الفريق في 12 مباراة، فاز في 8 وتعادل مرتين وتعرض لخسارتين، ليجمع الفريق 26 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر بيسيرو: جماهير الأهلي ملأت ملعب التتش في أول مران لي مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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