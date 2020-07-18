بيسيرو: جماهير الأهلي ملأت ملعب التتش في أول مران لي مع الفريق

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه تقابل مع محمود طاهر في لندن خلال مفاوضاته مع القلعة الحمراء.

وأكد بيسيرو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن أنسى تلك المقابلة ووقتها أنهينا الاتفاق

ورحبت بتدريب النادي الأهلي".

وتابع: "لم أنسى التدريب الأول مع الأهلي فقامت الجماهير بملئ جنبات ملعب التتش وقتها وكان المنظر رائعا للغاية ولا يمكن أن أنساه".

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يذكر أن الأهلي أعلن في أكتوبر 2015 التعاقد مع بيزيرو

لتولي مسئولية تدريب الفريق خلفًا لفتحي مبروك، وشن مشجعين للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي حملة اعتراض كبيرة على قرار تعيينه.

وفي 18 يناير 2016، تقدم بيسيرو بطلب فسخ تعاقده بشكل مفاجئ وهو الأمر الذي قوبل بالترحيب من إدارة الأهلي ، حيث قاد الفريق في 12 مباراة، فاز في 8 وتعادل مرتين وتعرض لخسارتين، ليجمع الفريق 26 نقطة .