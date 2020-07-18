مندوب من الأهلي يصل المغرب لمراقبة الوداد قبل نصف نهائي إفريقيا

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المغربي شعيب شعيب، محلل الأداء والمؤهل النفسي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يغيب عن تدريبات الفريق بعد عودتها طوال الفترة الماضية استعدادًا لعودةالدوري 6 أغسطس.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن شعيب متواجد في المغرب بتكليف من السويسري رينيهفايلر، المدير الفني للأهلي، لمتابعة مبارتين من لقاءات الوداد المغربي قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتابع: "من المقرر أن يعود شعيب إلى مصر فور انتهاءه من متابعة مباراة الوداد لنقلها إلى المدير الفني للنادي الأهلي"
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