حقيقة مفاوضات اتحاد جدة مع سلمان المؤشر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن حقيقة مفاوضات اتحاد جدة للتعاقد مع سلمان المؤشر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضافت التقارير أن مفاوضات اتحاد جدة مع سلمان المؤشر غير صحيحة.
كما أفادت تقارير صحفية سعودية خلال الأيام الماضية
وانضم سلمان المؤشر صاحب الـ ٣٢ عاما إلى صفوف الأهلي موسم ٢٠١٤ قادما من صفوفالوحدة السعودي.
وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.
يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.
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