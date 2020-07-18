اتحاد الكرة يكشف موقفه من حكم "بدون مسحة" لودية الإسماعيلي وأسوان

كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن موقف الجبلاية من حكم اللقاء الودي بين الإسماعيلي وأسوان، الذي أدار المباراة بدون عمل مسحة طبية، للتأكد من سلامته.

وقالت سحر عبدالحق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون تايم: "أخبرنا الأندية كلها بعدم نزول أي أحد إلى ملعب اللقاء، بدون إجراء مسحة للتأكد من سلامة الجميع، لأنه ليس لدينا حتى الآن علاج، و نعمل على الوقاية".

وأضافت: "أمس بدأنا معسكر الحكام، وبجري مسحات لـ 150 حكما، على ثلاثة مجموعات ليتم عمل مسحة لـ 50 كل ثلاث أيام، لدينا جروب لأطباء الدوري الممتاز، وأخبرتهم في حالة احتياجه لحكم، يطلبوا من رئيس لجنة الحكام وجيه أحمد، ويتم الاستعانة بالحكام الذين أجروا المسحة، والاتحاد يجري مسحة للحكم قبل 48 ساعة من اللقاء".

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وواصلت: "ما حدث هو خطأ إداري من نادي الإساعيلي، ومن الممكن أنه لم يكن

منتبها للموضوع، محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد نبه النادي بأن لا يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى".

وأتمت: "لو إحنا الاتحاد من الأول أعلنا عقوبات لهذا الأمر كنا اتخذنا إجراء ضدهم، ولكننا لم نعلن، ونبهنا فقط على إجراء المسحات للاعبين والتأكد من سلامة الجميع والحفاظ عليهم، ولكننا وجهنا بوجود مراقب طبي لكل مباراة للتأكد من عدم وجود مخالفات".

يذكر أن لعب الإسماعيلي لقاء ودي مع أسوان، وأدار المبارة الحكم حسن السندبيسي، المتعاقد والذي لم يعد تابع لاتحاد الكرة المصري، ليتواجد في أرضية ملعب المباراة دون عمل مسحة طبية قبل اللقاء للتأكد من سلامته.