كاسياس يعود لريال مدريد بعد تتويجهم بلقب الليجا

قررت إدارة نادي ريال مدريد، الاستعانة بحارس مرمى الفريق السابق إيكر كاسياس، إلى صفوف الفريق مرة أخرى ليتولي منصب استشاري مع الملكي خلال مسيرته المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، أن إدارة نادي مدريد قررت إعادة كاسياس إلى قلعته مرة أخرى بعد رحيله عن الفريق

منذ خمسة أعوام، ليتولى منصب استشاري في النادي، مثل الذي تولاه النجم الفرنسي زين الدين زيدان قبل أن يحصل على لقب المدير الفني للميرنجي.

كما أكدت الصحيفة أن كاسياس سيعود إلى ريال مدريد ليتولى منصبه الجديد، بعد

مباراة فريقه بورتو البرتغالي والذي يحرس مرماه القادمة أمام بنفيكا في نهائي كأس البرتغال.

يذكر أن الفريق الملكي ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني للموسم الحالي، بعد فوزه على فيا ريال في مباراته الماضية بثنائية مقابل هدف، برصيد 86 نقطة، بعد أن خسر برشلونة مباراته أمام أوساسونا في نفس اليوم ، ليصبح الفارق بينهم 4 نقاط، قبل نهاية الليجا بمباراة واحدة.