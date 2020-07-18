خاص | بي ان سبورت تُسرح محلل تونسي من أجل محمد أبو تريكة!

ضحت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية بالمحلل الرياضي التونسي “حسام الحاج علي” بعد توسط النجم المصري محمد أبو تريكة لإبقاء أحد زملائه المصريين.

وانضم حسام الحاج علي إلى قائمة الـ 126 موظفًا الذين رحلوا عن الشبكة خلال شهر يونيو الماضي، ومن ضمنهم المعلق الرياضي الأردني خالد الغول ومحلل أداء الحكام الشهير جمال الشريف.

وعلم الخليج 365 من مصادره في قطر، بأن إدارة قنوات بي إن سبورت لم تضع “حسام حاج علي” ضمن قائمة الراحلين عن فريق التحليل في القناة مع نهاية موسم 2020/2019، وكانت تُحضر للإطاحة بمحلل رياضي مصري.

وقال مصدر الخليج 365 “العلاقة الوثيقة التي تربط المحلل المصري بأسطورة الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة أنقذته من الرحيل عن بي ان سبورت هذا الصيف”.

وأوضح نفس المصدر “إدارة القناة وضعت عدد مُعين من المحللين الذين سيتم الاستغناء عنهم، وكان من ضمنهم محلل رياضي مصري، لكن تدخل أبو تريكة حال دون رحيله، ولم تجد القناة مفرًا من تعويض اسم المحلل المصري في تلك القائمة إلا باسم المحلل الرياضي التونسي حسام الحاج علي”.

وأكمل “القناة تعمل على تقليص عدد العاملين في ستوديوهات دوري أبطال أفريقيا والدوري الايطالي منذ شهر مايو الماضي، وكانت قد تركت المحلل الإيطالي أليساندرو ألتوبيلي يرحل أثناء فترة توقف إذاعة مباريات الدوري الإيطالي في الجولتين 26 و27″.

نفوذ أبو تريكة وبرنامج ميدو

تطورت علاقات محمد أبو تريكة بمسؤولي قنوات بي ان سبورت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، خاصةً عندما أشاد بمنشآت كأس العالم 2022 بصورة غير مسبوقة هذا العام.

Advertisements

وعزز وضعيته في قطر بمشاركة المذيع القطري “محمد سعدون الكواري” في أحد المشروعات الضخمة بالدوحة، لتصبح له كلمة مسموعة داخل أروقة القناة.

: فيديو صادم | محمد أبو تريكة يؤكد شكوك جواز المهمات القطري

وكان من الطبيعي تنفيذ إدارة بي إن سبورتس لرغبة محمد أبو تريكة في استمرار صديقه المقرب للموسم المقبل ضمن فريق التحليل دون نقاش واستبدال اسمه باسم المحلل التونسي.

ولم يقم حسام الحاج علي بحذف عبارة “محلل في قنوات بي ان سبورت” من خانة تعريفه الخاصة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة.

لكن ظهور لاعب منتخب تونس السابق ونادي الأفريقي خلال التسعينيات، في برنامج “أوضة اللبس مع ميدو” عبر قناة النهار المصرية، ليلة أمس الخميس، 16 يوليو، يؤكد رحيله عن بي ان سبورت.

وتحدث حسام الحاج علي في محادثة “فيديو كونفرانس”، لتحليل الفوارق الفنية بين الثنائي “حمزة المثلوثي وحمدي النقاز”، بعد ارتباط الأول بالانتقال إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ومع المعروف أن شروط وقوانين قنوات بي ان سبورت تمنع ظهور موظفيها الذين يرتبطون بعقود رسمية عبر القنوات المصرية بسبب الأزمات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين منذ عام 2017.