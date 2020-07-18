سجل بطولات ليدز يونايتد الانجليزي

يحتل نادي ليدز يونايتد مكانة مرموقة بين أكبر أندية إنجلترا رغم عدم تتويجه بلقب الدوري الانجليزي أكثر من ثلاث مرات، لكنه لطالما نافس بقوة على اللقب أمام عمالقة المسابقة وكانت له شنة ورنة تحت قيادة مدربه الشهير “دون ريفي” في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

كانت لفريق ليدز يونايتد الملقب بـ “الوايتس” صولات وجولات على الصعيد القاري سواء في عهد دون ريفي أو ديفيد أوليري، فقد ترشح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في السبعينيات، وفي العصر الحديث ترشح إلى نصف نهائي البطولة بموسم 2001/2000 وخرج على يد فالنسيا.

تأسس نادي ليدز يونايتد الانجليزي في عام 1919، ويحتفل بعيد ميلاد تأسيسه كل سنة يوم 17 أكتوبر، ويستضيف مبارياته على ملعب آيلاند روود الذي يتسع لنحو 38 ألف متفرج.

غاب ليدز عن الدوري الانجليزي الممتاز في الفترة من 2004 إلى 2020، وعانى من العديد من المشاكل الإدارية والمالية والفنية، وكاد يُعلن أفلاسه في أكثر من مناسبة قبل وبعد مالكه السابق “كين بيتس”.

استطاع ليدز يونايتد العودة إلى الدوري الانجليزي الممتاز في عام 2020 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم “مارسيلو بيلسا” بعد التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” على حساب وست بروميتش البيون وبرينتفورد (تفاصيل أكثر من هنا).

أساطير وبطولات ليدز

من أهم أساطير ليدز يونايتد “بوبي كولينز وجاك تشارلتون وبيلي بريمنير وجوردون ستراكان وويلف كوبينج وجون تشارليز وجوني جيليز ونورمان هونتر وأيان راش وإيريك كانتونا وجاري سبيد وديفيد سيمان ودينيس إيرون وإيدي جراي وآلان سميث ومارك فيدوكا وهاري كيويل وأيان هارت ونيك بارمبي ولي بوير ولوكاس راديبي وجاري ماكليستر ونايجل مارتن وأوليفيه داكورت وريو فرديناند وجاري كيلي وجيمي فلويد هاسيلبانك”.

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يرجع أول لقب في تاريخ بطولات ليدز يونايتد إلى عام 1924 عندما فاز بلقب الدوري الانجليزي الدرجة الثانية بعد احتلاله للمركز الأول برصيد 54 نقطة بفارق جيد من النقاط عن أندية بوري وديربي كاونتي وبلاكبول وساوثامبتون وستوك سيتي.

أما أول لقب يتوج به في الدوري الانجليزي الممتاز في مسماه القديم “الدرجة الأولى” فقد كان عام 1969، بفارق 6 نقاط عن ليفربول الثاني، وبفارق 10 نقاط عن إيفرتون الثالث.

ويفخر عشاق ليدز يونايتد كَون فريقهم آخر فريق تُوج بلقب الدوري الانجليزي في مسماه القديم قبل التحول إلى البريميرليج، وذلك في عام 1992 تحت قيادة المدرب الشهير “هوارد ويلكنسون”.

وسبق لليدز يونايتد التتويج بلقب الدوري الأوروبي مرتين في مسماه القديم “كأس المعارض” عامي 1968 و1971، كما ترشح الفريق إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1973 وخسر بهدف دون رد أمام ميلان.

كما خسر ليدز يونايتد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1975 بهدفين دون رد أمام بايرن ميونخ الألماني، بعدما تجاوز أندية زيوريخ السويسري وودوزسا المجري وآندرلاخت البلجيكي في الأدوار الأولى، ثم برشلونة الإسباني في الدور نصف النهائي.

كم مرة فاز ليدز يونايتد بالدوري الانجليزي ( البريميرليج ) ؟

فاز ليدز يونايتد بالدوري الانجليزي 3 مرات، مواسم : 1969/1968 و 1974/1973 و 1992/1991 .

مرات، مواسم و و . وصافة الدوري الانجليزي 5 مرات أعوام : 1965 و 1966 و 1970 و 1971 و 1972 .

كم مرة فاز ليدز يونايتد بالدوري الانجليزي الدرجة الثانية ( التشامبيونشيب ) ؟

فاز ليدز يونايتد بالدوري الانجليزي الدرجة الثانية 4 مرات مواسم : 1924/1923 و 1964/1962 و 1990/1989 و 2020/2019.

مرات مواسم و و و وصافة الدوري الانجليزي الدرجة الثانية 3 مرات أعوام : 1928 و 1932 و 1956 .

مرات أعوام و و . الخروج من المباراة الفاصلة المؤهلة إلى الدرجة الأولى عامي 1987 و 2006.

كم مرة فاز ليدز يونايتد بالدوري الانجليزي الدرجة الثالثة ( الليج وان ) ؟

المركز الثاني موسم 2010/2009 ، والخروج من المباراة الفاصلة المؤهلة للدرجة الثانية ( التشامبيونشيب ) بموسم 2008/2007 .

كم مرة فاز ليدز يونايتد بكأس الاتحاد الانجليزي؟

فاز ليدز يونايتد بلقب كأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة بموسم 1972/1971 عندما هزم آرسنال في النهائي.

عندما هزم آرسنال في النهائي. خسر ليدز نهائي كأس الاتحاد الانجليزي 3 مرات : 1965 أمام ليفربول و 1970 أمام تشيلسي و 1973 أمام سندرلاند.

كم مرة فاز ليدز يونايتد بكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة؟

فاز ليدز يونايتد بكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة مرة واحدة بموسم 1968/1967 عندما هزم آرسنال في النهائي.

عندما هزم آرسنال في النهائي. وخسر ليدز يونايتد نهائي كأس الرابطة مرة واحدة بموسم 1996/1995 أمام أستون فيلا.

كم مرة تُوج ليدز يونايتد بالدرع الخيرية ( درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ) ؟

تُوج ليدز بالدرع الخيرية مرتين، الأولى عام 1969 حين هزم مانشستر سيتي، والثانية عام 1992 حين هزم ليفربول.

حين هزم مانشستر سيتي، والثانية عام حين هزم ليفربول. خسر ليدز يونايتد الدرع الخيرية مرة واحدة عام 1974 أمام ليفربول.

ما هي انجازات ليدز يونايتد الأوروبية؟

التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1975/1974 والخسارة أمام بايرن ميونخ

والخسارة أمام بايرن ميونخ التأهل إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1973/1972 والخسارة أمام ميلان

والخسارة أمام ميلان التتويج بكأس الدوري الأوروبي ( المعارض سابقًا ) موسمي 1968/1967 و 1971/1970 على حساب فيرينكفاروس المجري ويوفنتوس الايطالي – على الترتيب – .

المعارض سابقًا موسمي و على حساب فيرينكفاروس المجري ويوفنتوس الايطالي على الترتيب . خسارة نهائي كأس الدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب اليوغسلافي بموسم 1967/1966 ، وأمام برشلونة بموسم 1972/1971 .

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