رياضة | تحذير شديد من الخطيب لمجلس الأهلي بشأن مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحذير شديد من الخطيب لمجلس الأهلي بشأن مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الساعات الأخيرة القليلة الماضية تحذيرا شديدا إلى مجلس إدارة النادي الأحمر بشأن أزمته الأخيرة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وشهدت الفترة الماضية خلافات قوية بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب للعديد من الأسباب المختلفة لتصبح حديث كل وسائل الإعلام داخل مصر.

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وحذر الخطيب أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء من التعليق على أي شئ بخصوص أزمة النادي مع مرتضى منصور عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو كتابة أي شئ عبر حسابتهم الشخصية.

كما حذر محمود الخطيب أعضاء مجلس الإدارة أيضا من الظهور في وسائل الإعلام الفترة المقبلة بأي شكل من الأشكاال والتحدث عن الأزمة.

وتقدم محمود الخطيب خلال الأيام القليلة الماضية بالعديد من البلاغات ضد مرتضى منصور ونادي الزمالك وقناة النادي إلى النائب العام ليقوم رئيس الأبيض هو الأخر بتقديم بلاغات ضد النادي الأهلي ورئيسه.