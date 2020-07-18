رياضة | مروان محسن ينتظر الساعات الأخيرة لحسم مصيره مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن ينتظر الساعات الأخيرة لحسم مصيره مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب النادي الأهلي بشده من الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد واحد من نجوم الفريق الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويحاول الأهلي منذ فترة تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق لمدة موسمين قادمين قبل أن ينتهي بنهاية موسم ٢٠٢١ القادم.

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وتوصل مسئولو القلعة الحمراء إلى اتفاق مع مروان محسن بشأن تجديد عقده مع الفريق دون أن يضع أي شروط.

وستجتمع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي مع مروان محسن خلال الساعات القليلة القادمة لحسم كافة تفاصيل تجديد عقده ويتم الإعلان الرسمي خلال أيام.

يذكر أن تجديد عقد مروان محسن جاء بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والذي أكد أنه في حاجة لخدمات اللاعب بالفريق في الموسم المقبل.