رياضة | عودة "الطواويس".. ليدز يونايتد ينثِر عِبق التاريخ ويعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عودة "الطواويس".. ليدز يونايتد ينثِر عِبق التاريخ ويعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليدز يونايتد في التأهل رسميًا للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وذلك بعد خسارة منافسه وست بروميتش بنتيجة 2 / 1 في مباراة الجولة 45 من بطولة دوري الدرجة الأولي "تشامبيونشيب".

ويعتلي ليدز يونايتد صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولي الإنجليزي برصيد 87 نقطة، متفوقا بـ 5 نقاط كاملة عن وست بروميتش صاحب المركز الثاني برصيد 82 نقطة، ليضمن الفريق التأهل المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في الموسم المقبل وبعد غياب سنوات طويلة.

ويُعد نادي ليدز يونايتد من أقدم الأندية الإنجليزية سبق وحقق العديد من الإنجازات والبطولات عبر تاريخه الطويل، لكنه لم يصعد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2003 / 2004، أي منذ 16 عامًا تقريبًا، قبل أن ينجح المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في إعادته لدوري الأضواء والشهرة مجددًا.

تاريخ تأسيس نادي ليدز يونايتد الإنجليزي:

بداية تأسيس نادي ليدز يونايتد كانت بظهور نادي يحمل اسم "ليدز" تأسس عام 1904، ولكنه لم يكن يلعب في أي دوريات رسمية، وتم تفكيك النادي بسبب المبالغة في دفع الرواتب للاعبين وذلك كان ضد القواعد في هذا الوقت، وتم بعدها تأسيس نادي جديد عام 1919 يحمل اسم "ليدز يونايتد"، وتلقي دعوة من جامعة ليدز للمشاركة في دوري الجامعات على مستوي انجلترا (دوري الهواة حاليًا)، بعدها بدأت انطلاقة النادي وشارك في دوري الدرجة الثانية ومنه لدوري الدرجة الأولي حتي صعد للدوري الإنجليزي الممتاز.

يلعب نادي ليدز يونايتد مبارياته على ملعبه "إيلاند رود" والذي يسع 39 ألف متفرج، وكان يرتدي الفريق في بداية انطلاقته في عالم الساحرة المستديرة القمصان باللون الأبيض والأزرق، وشورت أبيض وجوارب زرقاء، تم تغيير الزي الخاص بالفريق عدة مرات طوال تاريخه، وفي عام 1961 اقترح المدرب السابق دون ريفي أن يرتدي الفريق الطاقم الأبيض بالكامل وكان نفس الزي الخاص بنادي ريال مدريد واستمر عليه الفريق حتي الآن.

يُطلق العديد من الألقاب على نادي ليدز أبرزها "البيض" وذلك بسبب أن الزي الأساسي للفريق هو القميص والشورت الأبيض، كما يُطلق علي الفريق أيضًا لقب "الطواويس" وذلك لأن الشارع الذي يقع أمام ملعب النادي اسمه شارع "الطاووس" وفيه حانة شهيرة من أكبر الحانات في مدينة ليدز اسمها "الطاووس".

حقبة "دون ريفي" التاريخية:

تعد فترة قيادة المدرب "دون ريفي" لفريق ليدز يونايتد من أزهي الفترات في تاريخ الفريق الإنجليزي، والتي بدأت من عام 1961، حيث قام المدرب بتعديلات وتطوير برامج التدريب وطرق اللعب، كما قام ببعض التغييرات الإيجابية داخل الفريق، ومنح الفرصة للمواهب الشابة للمشاركة مع الفريق، وواجه صعوبات في البداية بسبب الضائقة المالية لكنه سرعان ما عاد وحقق عدة نجاحات رفقة "الطواويس".

تمكن ليدز يونايتد بقيادة "دون ريفي" من الصعود لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجاز تاريخي له.

كما حقق ريفي عدة بطولات لا ينساها عشاق ليدز يونايتد حتي الآن، حيث توج في موسم 1968/1969 بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخ النادي، ثم كرر الإنجاز نفسه وفاز باللقب مجدداً موسم 1973/1974 وفاز أيضاً بكأس الإتحاد الإنجليزي عام 1972 وفاز ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة عام 1968.

كما استطاع الصعود بفريق ليدز يونايتد خلال هذه السنوات إلى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي 3 مرات، وصعد لنهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1972 / 1973 وخسر أمام ميلان 1/0، كما تأهل لنهائي بطولة أوروبا للأندية الأبطال (دوري أبطال أوروبا حاليًا) عام 1975 وخسر أمام بايرن ميونيخ 2/0.

انهيار وفشل:

بعد رحيل دون ريفي عن تدريب ليدز يونايتد عام 1974 حدث تدهور كبير في مستوي نتائج الفريق، وتناوب على تدريب ليدز عدد من المدربين لكنهم لم يحققوا النجاح المنشود وتوالت الاستقالات من الجهاز الفني للفريق، وشهدت تلك الفترة حالة عدم استقرار في النادي بسبب تعدد المدربين واستبدال اللاعبين، وهبط الفريق لدوري الدرجة الأولي ومنه لدوري الدرجة الثانية.

ورغم انهيار ليدز في تلك الفترة لكن انجازه الأبرز كان صعوده لنصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي عام 1987 وواجه نادي تشارلتون أثليتك ولكنه خسر أمامه.

عصر "هوارد ويلكنسون" الذهبي

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تعاقد نادي ليدز يونايتد مع المدرب هوارد ويلكنسون عام 1988 لقيادة الفريق، وقام بالتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين بالإضافة للاعتماد على بعض العناصر الشابة، وبدأ نادي ليدز الدخول إلى عصره الذهبي مجدداً، حيث صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 1989/1990 وحقق المركز الرابع في موسم 1990/1991 ثم فاز بلقب الدوري الممتاز موسم 1991/1992 بعد غياب دام 18 عامًا.

موسم 1992/1993 كان موسمًا سيئًا للغاية للنادي، حيث خرج مبكرًا من دوري أبطال أوروبا واستطاع تجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى وحقق المركز السابع عشر، وفي موسم 1995/1996 حقق ليدز المركز 13 في الدوري ووصل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، ولكنه خسره بثلاثية نظيفة أمام نادي أستون فيلا.

في وقت مبكر من موسم 1996/1997 وعندما خسر نادي ليدز يونايتد على أرضه ووسط جماهيره 4-0 أمام نادي مانشستر يونايتد تم إنهاء عقد هوارد ويلكنسون، وانتهت حقبة جديدة من تاريخ النادي العريق.

بعد رحيل "ويلكنسون" دخل النادي الإنجليزي حقبة جديدة وتناوب على تدريب الفريق جورج جراهام، وديفيد أوليري ومساعده إيدي جراي، واستطاع الفريق احتلال المركز الثالث بالدوري الإنجليزي موسم 1999/2000، ووصل للمربع الذهبي في نفس الموسم وخرج أمام جالاتا سراي، كما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2000 / 2001 وخرج على يد فريق فالنسيا.

عصر الانهيار والعودة لنقطة الصفر:

بدأ عصر الانهيار والتراجع لنادي ليدز يونايتد من بداية الألفية الثالثة، واستمر تدهور النتائج، حتي هبط الفريق لدوري الدرجة الأولي مجددًا موسم 2003 / 2004 والذي شهد ظهوره الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستمر تراجع الفريق بشكل كبير حتي هبط لدوري الدرجة الثانية عام 2007.

مارسيلو بيلسا يُحقق الحلم بعد 16 عامًا:

استمرت محاولات النادي الإنجليزي بعدها للعودة لدوري الدرجة الأولي عدة سنوات حتي نجحت محاولاته وعاد للمسابقة من جديد عام 2010، بدأ بعدها الكفاح من أجل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه واجه فشل كبير على مدار السنوات الماضية لكنه لم يحالفه الحظ، قبل أن ينجح المدرب المحنك مارسيلو بيلسا في تحقيق الحلم وإعادة الفريق مجددًا لـ"بريميرليج" بعد تصدره ترتيب دوري الدرجة الاولي هذا الموسم برصيد 87 نقطة، ليعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة بعد 16 عامًا.

بطولات وألقاب ليدز يونايتد:

- الدوري الإنجليزي (3 ألقاب) – الوصيف (5 مرات)

- دوري الدرجة الأولي الإنجليزي (3 ألقاب) – الوصيف (3 مرات)

- كأس الإتحاد الإنجليزي (1972)

- كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (1968)

- كأس الدرع الخيرية (1969، 1992)

- كأس المعارض الأوروبية (1968، 1971)

- وصيف دوري أبطال أوروبا 1974 - 1975

- وصيف كأس الكؤوس الأوروبية 1972 - 1973