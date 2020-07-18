الامارات | الكانتارا في طريقه إلى ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن الكانتارا في طريقه إلى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو لاعب الوسط الإسباني، تياغو ألكانتارا، في طريقه للانتقال من بايرن ميونيخ إلى ليفربول، بعد مماطلته في التوصل الى اتفاق لتمديد عقده مع النادي البافاري، وذلك بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني لليفربول، يورغن كلوب، يرغب بالتعاقد مع اللاعب الإسباني (29 عاماً)، لكن الفريقين لم يتوصلا حتى الآن الى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، كاشفة أن ليفربول غير مستعد لدفع أكثر من 25 مليون يورو، فيما يطالب بايرن بـ40 مليون يورو.

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وبات ألكانتارا مدار تقارير صحافية عدة، أخيراً، بشأن مفاوضات تجديد عقده مع البافاري، والذي ينتهي أواخر موسم 2020-2021.

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