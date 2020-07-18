الامارات | اتحاد الكرة يشارك في دورة «فوتورو» لمحاضري قضاة الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشارك في دورة «فوتورو» لمحاضري قضاة الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، دورة «فوتورو» التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمحاضري حكام كرة القدم الناطقين باللغة العربية في القارتين الآسيوية والإفريقية، وشهدت الدورة التي أقيمت على مدار خمسة أيام بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» مشاركة إماراتية، تمثلت في المدير الفني للحكام باتحاد الكرة خالد الدوخي، والمحاضر محمد عبدالكريم، ويعقوب الحمادي. وأشراف على الدورة مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة علي الطريفي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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