الامارات | السعودي الزهراني يحاضر في الشارقة عن كيفية «صناعة البطل»

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الزهراني يحاضر في الشارقة عن كيفية «صناعة البطل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أنه سيستضيف البطل الأولمبي ومدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي الزهراني لتقديم محاضرة تدريبية للاعبين بعنوان: «المدرب واللاعب في صناعة البطل»، وذلك عند الثامنة من مساء بعد غدٍ عبر برنامج (زووم) للتواصل المرئي عن بُعد.

وقال النادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «إن تنظيم المحاضرة التدريبية يأتي وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي والخطة الاستراتيجية للنادي بأن تتزامن تنمية المعرفة والثقافة الرياضية مع التدريبات البدنية، وبمشاركة عضو مجلس ادارة النادي عبيد العسم السويدي ومدير الفرق الرياضية عبدالعزيز الحمادي، والمدرب المغربي صلاح الزحنوني، وتتضمن عدداً من المحاور وأهمها تحديد واجبات كل من اللاعب والمدرب في برنامج صناعة البطل، فضلاً عن التطرق لسيرته الذاتية التي مهدت لتحقيقه للألقاب والميداليات».

المحاضرة التدريبية بعد غدٍ بعنوان: «المدرب واللاعب في صناعة البطل».

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