الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منصب
يأمل مسؤول إداري سابق في أحد الأندية العودة إلى منصبه السابق، أو العمل في أي موقع جديد تختاره له الإدارة الجديدة في النادي، التي قامت بإجراء العديد من التغييرات الإدارية والفنية.
تأجيل
توقع إداريون في أندية الدرجة الأولى تأجيل انطلاق المنافسات التي تكون الفرق «الهواة» طرفاً فيها، وذلك إلى موعد آخر غير المعلن (11 سبتمبر المقبل) من أجل الاطمئنان على الترتيبات الكاملة، تزامناً مع جائحة «كورونا».
انتقاد
انتقد مسؤول بأحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، اللجنة المشرفة على تعاقدات اللاعبين بالنادي، لتفريطها في لاعب مهم، انتقل أخيراً للعب في صفوف نادٍ آخر، مطالباً اللجنة بإيجاد لاعب بديل بأقصى فرصة ممكنة للحاق بتحضيرات الفريق للموسم الجديد.
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