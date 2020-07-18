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الامارات | رمسة ملاعب

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منصب

يأمل مسؤول إداري سابق في أحد الأندية العودة إلى منصبه السابق، أو العمل في أي موقع جديد تختاره له الإدارة الجديدة في النادي، التي قامت بإجراء العديد من التغييرات الإدارية والفنية.

تأجيل

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توقع إداريون في أندية الدرجة الأولى تأجيل انطلاق المنافسات التي تكون الفرق «الهواة» طرفاً فيها، وذلك إلى موعد آخر غير المعلن (11 سبتمبر المقبل) من أجل الاطمئنان على الترتيبات الكاملة، تزامناً مع جائحة «».

انتقاد

انتقد مسؤول بأحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، اللجنة المشرفة على تعاقدات اللاعبين بالنادي، لتفريطها في لاعب مهم، انتقل أخيراً للعب في صفوف نادٍ آخر، مطالباً اللجنة بإيجاد لاعب بديل بأقصى فرصة ممكنة للحاق بتحضيرات الفريق للموسم الجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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