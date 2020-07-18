الامارات | سحب قرعة الدوري وكأس الخليج العربي بمقر وزارة الصحة الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة الدوري وكأس الخليج العربي بمقر وزارة الصحة الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري في الثامنة من مساء السبت مراسم سحب قرعة بطولتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي لكرة القدم، بمقر وزارة الصحة في دبي، تقديراً للجهود التي قام بها خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة «كورونا».

وأفادت رابطة المحترفين بأنه من المقرر أن تنطلق مسابقة كأس الخليج العربي بشكلها الجديد في الثالث من سبتمبر المقبل بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب في كل من الدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد.

وسيتم تحديد الفرق المتنافسة في جميع الأدوار الإقصائية بناءً على قرعة رسمية واحدة، بالإضافة إلى تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات ذهاباً وإياباً، وسيشهد الدور الأول من المسابقة إقامة ست مواجهات، بعد أن أعفي النصر «حامل اللقب»، والشارقة بطل آخر دوري، من اللعب في المرحلة الأولى، لينضما إلى الفرق الستة المتأهلة للدور ربع النهائي من المسابقة.

وعلى صعيد بطولة دوري الخليج العربي ستكون ضربة البداية في التاسع من سبتمبر، تليها مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في 11 سبتمبر.

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وطرأت على مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً تعديلات عدة خاصة بنظام البطولة، إذ يعتمد الشكل الجديد على إقامة المباريات بعد يومين من مباريات الفريق الأول بدوري الخليج العربي.

وشهدت البطولة إعادة توزيع العوائد المالية للمسابقة بشكل مختلف، والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية لتكثيف الاهتمام الإعلامي بهذه البطولة، سعياً لتطويرها من الناحية الفنية والتسويقية.

وعلى صعيد مشاركات اللاعبين في هذه المسابقة، فقد تقرر أن يتم السماح بمشاركة حراس المرمى المسجلين في الفريق الأول واللاعبين المقيمين من المرحلة العمرية نفسها لفريق 21 والمسجلين في الفريق الأول للمشاركة في هذه المسابقة، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من المسجلين في الفريق الأول من مواليد 1998 فما فوق.

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