شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة أمام بونفراذينا.. تصفية رباعية تحدد مصير ألميريا من التأهل لـ«لاليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق نادي ألمريا بهدفين مقابل هدف أمام نظيره بونفراذينا بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني الدرجة الثانية لكرة القدم.

وضمن الثنائي قادش وهويسكا التأهل مباشرة إلى لاليجا في الموسم المقبل 2020-2021، بعد احتلالهما أول مركزين بجدول ترتيب المسابقة.

وخسر قادش المتصدر للمسابقة أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف، في حين فاز هويسكا على نومانسيا بثلاثية نظيفة وحجز مقعداً في الدوري الإسباني الممتاز في الموسم المقبل.

وتوقف رصيد ألميريا، الذي يملكه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عند 63 نقطة عقب خسارة مباراة اليوم، محتلا المركز الثالث ولكنه لم يفقد الأمل في بلوغ لاليجا.

وتعتبر نتيجة مباريات الجولة الأخيرة بمثابة تحصيل حاصل لألميريا، حيث ضمن الفريق خوض منافسات الدورة الرباعية التي ستحدد الفريق الثالث الذي يصعد لاليجا في الموسم الجديد.

ويقضي نظام الدوري الإسباني بالدرجة الثانية بصعود أول وثاني جدول الترتيب مباشرة لاليجا، على أن يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفية بنظام «المقص» يلتقي خلالها الثالث بالسادس، كذلك الرابع بالخامس، ويواجه الفائز من كل مباراة الآخر على بطاقة الترشح الثالثة والأخيرة للدوري الإسباني الممتاز.

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