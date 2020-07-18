شكرا لقرائتكم بيسيرو: غلطة حياتى الرحيل عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إنه تقابل مع محمود طاهر مع لندن خلال مفاوضاته مع القلعة الحمراء.

وأكد بيسيرو في تصريحات تلفزيونية: "لن أنسى تلك المقابلة ووقتها أنهينا الاتفاق ورحبت بتدريب النادي الأهلي".

وتابع: "لم أنسى التدريب الأول مع الأهلي فقامت الجماهير بملئ جنبات ملعب التتش وقتها وكان المنظر رائعا للغاية ولا يمكن أن أنساه".

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أكد بيسيرو، إنه اخطأ كثيرا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي وقتها مضيفا:"إدارة نادي بورتو ضغطت عليا بقوة ودفعت الشرط الجزائي لذلك رحلت عن الأهلي".

وتابع: "ما دفعني للرحيل أيضا هو موقف جماهير الأهلي في مباراة سموحة، فكان الوضع والمنظر غريبا للغاية لذلك قررت الرحيل في ظل ضغط إدارة بورتو".