شكرا لقرائتكم بيسيرو: غلطة حياتى الرحيل عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إنه تقابل مع محمود طاهر مع لندن خلال مفاوضاته مع القلعة الحمراء.
وأكد بيسيرو في تصريحات تلفزيونية: "لن أنسى تلك المقابلة ووقتها أنهينا الاتفاق ورحبت بتدريب النادي الأهلي".
وتابع: "لم أنسى التدريب الأول مع الأهلي فقامت الجماهير بملئ جنبات ملعب التتش وقتها وكان المنظر رائعا للغاية ولا يمكن أن أنساه".
أكد بيسيرو، إنه اخطأ كثيرا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي وقتها مضيفا:"إدارة نادي بورتو ضغطت عليا بقوة ودفعت الشرط الجزائي لذلك رحلت عن الأهلي".
وتابع: "ما دفعني للرحيل أيضا هو موقف جماهير الأهلي في مباراة سموحة، فكان الوضع والمنظر غريبا للغاية لذلك قررت الرحيل في ظل ضغط إدارة بورتو".
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