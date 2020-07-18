شكرا لقرائتكم طارق أبو الليل: لجنة الحكام تتحمل مسئولية أزمة مباراة الإسماعيلي وأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق أبو الليل المدير الإداري للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة مسئولة عن أزمة حكم مباراة أسوان الودية.

وقال طارق أبو الليل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم": أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة قبل موعد مباراة الإسماعيلي ضد أسوان بخمسة أيام وعلى الجبلاية ولجنة الحكام تحمل المسؤولية وتأكيد أنهم وقعوا في أزمة عدم اجراء مسحة لحكم المباراة الأخيرة.

وتحدث المدير الإداري للدراويش أين لجنة الحكام من أزمة حكم المباراة خاصة وان النادي أبلغ اتحاد الكرة بموعد المباراة وكان عليهم أن يعدوا الحكام المعينين للمباراة لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا قبل ساعات من المباراة.

أضاف طارق أبو الليل أن ناديه يعاني من أزمة كبيرة للغاية بسبب عدم وصول اللاعبين المحترفين مطالباً اللجنة الخماسية تحمل مسئوليتهم بشأن وصول اللاعبين الى مصر خاصة وان بطولة الدوري المصري الممتاز اقتربت من الاستئناف دون أن يكون هناك جديد.

تعادل الإسماعيلى مع أسوان، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم، الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، ويعد لقاء الإسماعيلى وأسوان بمثابة المباراة الودية الثانية عقب توقف كورونا بعدما التقى أمس طلائع الجيش مع مصر للمقاصة في المباراة التي انتهت بفوز الطلائع بثنائية نظيفة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول حيث حرم القائم، محمد هاشم مدافع الإسماعيلى من تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الشوط الأول الذى توقف فى الدقيقة 30 لحصول اللاعبين على فاصل للراحة السريعة وتناول المياه ثم تم استئناف الشوط مجددًا لينجح محمد هاشم فى تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الدقائق الأخيرة من هذا الشوط والذى قام أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بصناعته له.

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وفى الشوط الثانى، نجح فريق أسوان فى إدراك التعادل عن طريق لاعبه محمد مرسى لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقان بهدف لمثله ثم حرص جهاز الفريقان على المصافحة بقبضة اليد عقب نهاية المباراة.

وأخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم نادى أسوان بسلبية نتائج المسحة الرابعة للاعبى الفريق، والتى خضعوا لها الثلاثاء الماضى بمعسكر أسوان القائم فى المركز الأولمبي، باستثناء حالة واحدة لأحد العمال تم عزله بمعرفة الدكتور محمد عبد الغفار طبيب أسوان، لذلك خاض الفريق الأسوان المباراة بعد التأكد من سلامة الفريقان قبل إقامتها.

واستعان مسئولو النادى الإسماعيلى بحكام متقاعدين لإدارة المباراة الودية للدراويش أمام أسوان، استعدادا لاستئناف الدورى العام ٦ اغسطس المقبل، ورفض مسئولو الاسماعيلى اسناد المباراة لطاقم حكام مستمر فى الملاعب حتى الآن، وأرجع مسئولو الإسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين بداعى عدم خضوعهم لمسحة كورونا حيث يتحمل اتحاد الكرة تكلفة المسحة لـ40 فردا فقط وخصص الاسماعيلى هذه المسحات للاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى رافضا إخضاع الحكام لهذه المسحات لذا استعان بطاقم حكام متقاعد حتى لا يخضع للمسحات .