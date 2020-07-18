شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أنا على قائمة الاغتيالات.. وحارس خاص يلازمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن الفيديو الذى نشر على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرًا ويقوم خلاله بسب محمود الخطيب رئيس الأهلي والدولة بشكل عام، غير حقيقى ومفبرك، مستشهدًا بالحارس الخاص الذى يلازمه دائمًا.

وقال مرتضى فى تقرير مصور عبر قناة الزمالك: "هناك حارسا خاصا لحراستى، لأننى على قائمة الاغتيالات، ويقوم هذا الحارس بإعداد تقرير يومى وتسليمه عن كل ما أفعله، فكيف أقوم بسب الخطيب وانا مراقب".

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وكان مرتضى منصور أكد إنه مستهدف من عدة دول معادية لمصر نظرا لمواقفه الوطنية، قائلا للحاضرين فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد بنادى الزمالك: "هشغلكم دلوقتى فيديو من محمد مساعد أبو سنيدة وبيتكلم عن الفيديو الجنسي الذى تمت فبركته لي في إحدى الدول"، كما عرض رئيس الزمالك رسالة من شخص يدعى حكيم مساعد أبو سنيدة قام بإرسالها لإبراهيم مدبولى الذى نشر الفيديو المفبرك".

وأضاف منصور: "أنا هاطفى نار الفتنة علشان بلدنا محترمة، والوقت دا محتاج للاتحاد والتكاتف مش الاختلاف والتناحر".