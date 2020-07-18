شكرا لقرائتكم وكيل جيرالدو: عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائى ولم يتلقى عروضا للرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد.

وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب مرتاح مع الأهلي وهو الآن مركز تماما في الأهلي وإذا تلقى اللاعب عرضا سواء بالبيع أو الإعارة داخل أو خارج مصر، سيوافق طالما العرض مناسب ويرضيه ويرضي النادي الأهلي".

وأكد وكيل جيرالدو: "عقد جيرالدو مع الأهلي يحتوي على شرط جزائي واللاعب يتبقى في عقده 3 سنوات، فقد تعاقد الأهلي معه في يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف".

ووضع اللاعب إدارة ناديه فى مأزق بعدما رفض العديد من العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية من أندية عربية، واصفاً إياها بالضعيفة، سواء على الصعيد المالى أو الفني، وشدد اللاعب على أنه لن يرحل إلا لأحد الأندية التى تُرضى طموحاته بتحقيق مكسب مالى بجانب الاستفادة الفنية ومن خلال اللعب لناد كبير، وتسبب موقف جيرالدو فى أزمة داخل النادى لأن الأخير يرغب فى تسويق اللاعب سريعاً من أجل الاستفادة بمكانه فى القائمة وضم لاعب أجنبى بدلاً منه خلال الصيف الجارى فى ظل عدم قناعة الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر بقدرات جيرالدو ومطالبته بالاستغناء عن اللاعب الأنجولي.

وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى

ونستعرض 10 أرقام من مسيرة جيرالدو قبل رحيله عن الأهلي



دقائق اللعب

1595

الأهداف

6

مساعدات

8

تسديدات

38

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كرات هوائية

5

إلتحامات

16

تمريرات

588

أخطاء

29

إنذارات

5

كروت حمراء

0