شكرا لقرائتكم جودة يفتح النار على أسامة حسن : الشهرة كده عيب وهيتم معاقبته قانونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح محمد جودة، لاعب الأهلي ومدرب نادي طلائع الجيش سابقا، النار على أسامة حسن، لاعب الزمالك سابقا، بعد قيام الأخير بنشر فيديو تضمن هجوم على بعض رموز القلعة الحمراء، على رأسها محمود الخطيب رئيس النادي، مؤكدا أن ما فعله أمر مسيئ للجميع من جماهير وكرة مصرية.

وأكد محمد جودة في تصريحات تليفزيونية: "منقدرش نقول عليه لاعب ولكنه شبه لاعب ولا أرغب في ذكر اسمه ولكنه صاحب الفيديو العاري"، وتابع: "هذا الشخص لا ينتمي إلى أي نادي وهو يرغب في الشهرة فقط ولكن الطريقة دي عيب جدا"، وأضاف: "تم تقديم عدد من المحاضر ضده وهيتم معاقبته قانونيا".

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ولم يكن محمد جودة أول مهاجمين أسامة حسن بعد نشره فيديو ضد الأهلي، حيث تبرأ محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي من دعمه لأسامة حسن وقال :"أنا بقول كلمتين للرد على اني عملت فيديو لحد معين..الفيديو ده قديم وأنا مليش علاقة بيه ولما عرفت أنه شتم ناس من النادي عندنا وشتم كابتن محمود الخطيب أنا أضايقت جداً وعملتلو بلوك لأن ده مش صح".

وكان قفشة صانع العاب الأهلي قد دعم أسامة حسن بفيديو بعد تدشين الأخير قناه له على موقع اليوتيوب عندما كان قفشة لاعباً في انبي، قبل أن يتراجع قفشة عن هذا الدعم ويؤكد حذفه لأسامة حسن بعد تطاوله على الأهلي ورموزه.