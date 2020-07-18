شكرا لقرائتكم بيسيرو: الأهلى رفض انتقال أحمد حمدى لـ"براجا" وباعه للجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إنه طلب التعاقد مع أحمد حمدي، لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي.

وأكد بيسيرو في تصريحات تلفزيونية: "طلبت التعاقد مع أحمد حمدي عندما كنت مدربا لنادي براجا ولكن الأهلي رفض التفريط في اللاعب وقتها لانه لاعب جيد ولكني مستغرب من بيعه بعدها للجونة".

أشاد بيسيرو، بمستوى صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر قائلا :"مستغرب من عدم لعب صالح جمعة حاليا ولازم حد يقعد ويتكلم معاه لانه لو فايق مفيش لاعب زيه".

وعن تلقيه مفاوضات للعودة إلى مصر، أشار: "تلقيت بعض العروض الشفهية للعودة إلى التدريب في مصر".

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