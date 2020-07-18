منتخب ألعاب القوى يجرى مسحات كورونا بعد حل الأزمة المالية

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جدة - عمرو شويل

طلب مسئولو استاد القاهرة من نظرائهم باتحاد ألعاب القوى خطابا رسميا، يفيد بموعد تدريبات لاعبى المنتخب المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، حيث استفسر ألعاب القوى من الاستاد عن استقبال تدريب المنتخب وهو ما تمت الموافقة عليه، حتى يتم الرد بالمواعيد المتاحة، وكذلك التفاصيل الخاصة بتدريب المنتخب، فى ظل عودة النشاط، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة وكذلك اللجنة الأولمبية، ومن المقرر أن يرسل الاتحاد خطاب إلى هيئة الاستاد للرد على طلب ألعاب القوى وإخطار اللاعبين بمكان التدريبات، خاصة أن الاتحاد خاطب المركز الاولمبى أيضا، حيث إنه من المقرر تقسيم اللاعبين إلى جزأين، أحدهما بالمركز الأولمبى، والآخر بالاستاد.

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد إن المنتخب من المقرر أن يتدرب فى استاد القاهرة للاعبى الرمى بينما المركز الأولمبى لمجموعة الجرى، وكذلك استخدام الجيم بالمركز، ومخاطبة اللجنة الطبية بالأولمبية للحصول على موافقتها على عودة النشاط بناءً على بعض التعليمات التى تحددها اللجنة الطبية بالاتحاد، وفقا لإرشادات اللجنة الطلبية بالأولمبية.