شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: الأهلى نادى عظيم وأعلم قيمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدراة نادز الزمالك إن الأهلى يعد ناديا عظيما موضحا أنه يعرف قيمته جيدا.

أضاف رئيس الزمالك خلال المؤتمر الصحفى:"عارف قيمة الاهلي ولو مش نادي عظيم مكنتش عملت عضوية فيه".

وكان رئيس نادى الزمالك قد أعلن عدم إزالة أسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى وكذلك لافتة حازم إمام، مؤكدا أن اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها انا كنت بعمل تجربة للإعلام، وقال أن لابعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن أزالة اللافتات اللي انا مشالتهاش.

وأضاف أنه سيراجع غدًا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملاً وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية.

وكان مرتضى منصور، قد أكد أنه سيتم إنشاء استاد جديد وسيحمل اسم النادى، وليس اسمه الشخصى، قائلاً: "لاستاد الجديد للنادي سيكون اسمه استاد الزمالك، أنا مابحطش حاجة باسمى"، لافتًا إلى أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بمبلغ نصف مليار جنيه من عضويات فرع أكتوبر، مؤكدًا أن النادى أصبح قادرا حاليًا على شراء أى لاعب لدعم صفوف الفريق الكروى الأول.

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أضاف مرتضى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النادى فى ميت عقبة، أنه أقام هذا المؤتمر لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف سد النهضة، قائلاً: "احنا جايين النهاردة عشان دعم مصر والسيسي في قضية سد النهضة وليس وجودنا اليوم دعما للزمالك وهوه ده نادي الوطنية".

وبذلك يخوض الزمالك 5 مباريات ودية مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

ويخوض الزمالك تدريباته حاليا بشكل يومى فى معسكر الفريق المقام فى برج العرب والذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.