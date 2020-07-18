شكرا لقرائتكم هشام يكن عن أزمة شيكابالا وبندق: أنا ضد هذه المهاترات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق هشام يكن نجم الزمالك السابق وأحد نجوم جيل 90 الذي شارك في كأس العالم على الأزمة التي حدثت بين خالد الغندور نجم الفريق الأبيض السابق وشيكابالا قائد الزمالك الحالي.
قال يكن في تصريحات خاصة: انا ضد المهاترات دي ولكنها ترجع للاعبين لأن الول كان كابتن الزمالك من قبل والثاني كابتن الزمالك حاليا، ولا يصح هذا الاسلوب ولكن السؤال، هل قناة الزمالك طلبت من شيكابالا الظهور في أحد برامجها واللاعب رفض؟.
تابع: ما حدث خطأ من الاثنين لأنهم كباتن الزمالك واذا كان هناك شئ فالخطأ يرجع للإدارة ، ولكن لابد ان يكون هناك اشتراطات ان اللاعبين تظهر في القنوات بضوابط معينة.
أردف: شيكابالا ابن من ابنائي واظن أنه لا يقصد هذا الكلام ، والغندور اخي الصغير وارى ان التصريحات التي تخرج بهذا الشكل تؤخذ بشكل سئ ولابد من تحلي الجميع بالهدوء في الفترة الحالية.
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