شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: اللجنة الخماسية وفيفا دخلا في جدال وحسم تمديد تعينهم خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تفاصيل الاجتماع الذي دار بين اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالأمس بشأن انتخابات الجبلاية المقبلة.

قال أحمد مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر: " الاتحاد الدولي أرسل خطابا في 6 يوليو خطاب لدعوة اجتماع الجمعية العمومية قبل نهاية الشهر ولو بنظام الفيديو كونفرانس لتعديل واعتماد اللائحة".

أضاف: "31 يوليو المهلة النهائية للجنة الخماسية في اتحاد الكرة لتكون الفترة التي قضتها في الجبلاية عام الا 19 يوماً بالتمام".

وأشار أحمد مجاهد الى ان اللجنة الخماسية أرسلت خطاب للاتحاد الدولي طالبت فيه الفيفا منذ أيام بالانتظار لمعرفة رأي اللجنة الأولمبية فيما يخص الجمعية العمومية وتعديل اللائحة وما إذا كان الوقت كاف من عدمه.

تابع أحمد مجاهد: " اللجنة الخماسية أكدت للفيفا خلال اجتماع الأمس انها تلقت خطاب من اللجنة الأوليمبية يفيد بإقامة الجمعية العمومية في نهاية الموسم حتى يتم تصنيف عدد الجمعية واعتماده بـ95 نادياً".

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وتحدث مجاهد عن أن حالة من الجدل والحوار تمت بين الطرفين وأن هناك اجتماع جديد خلال أيام سيتم حسم فيه التجديد للجنة الخماسية من عدمه".

واستطرد: "لا يجوز بلد كبير مثل مصر أن تظل فيه لجنة خماسية معينة في إدارة اتحاد الكرة دون الدعوة لانتخابات مجلس جديد خاصة في ظل الانتخابات المستمرة لمجلس الشيوخ والنواب وغيرها من الأمور التي تعطي انطباعاً جيداً عن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي".

وانتقد أحمد مجاهد بعض الاجتهادات الحالية في الجبلاية قائلاً: "اللجنة الخماسية تعاملت مع التعيين على أنها مجلس إدارة جديد وهذا امر غاية في الخطورة خاصة وأنهم جاءوا لحسم 5 ملفات فقط".

واختتم: "طالبت اللجنة الخماسية فتح ملف الفار وتقديم كل الدلائل على صحة المزايدة التي تمت مع الشركة الحالية في ظل اللغط الذي يقع حالياً".