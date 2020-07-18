دورة في الرياضات البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد لاعبو نادي الحمرية والأطفال المشاركون في ملتقى الحمرية الصيفي السادس والعشرين الافتراضي محاضرة ودورة تدريبية في الرياضات البحرية، في إطار ما يوليه نادي الحمرية من اهتمام كبير بالأنشطة البحرية.

وقدم المدرب سعد سعود المتخصص والمدرب في الأنشطة البحرية المحاضرة من خلال منصة التواصل المرئي زووم، وأكد أن الرياضيات المائية هي أنشطة تنافسية، كما أنها أنشطة ترويحية تمتع ممارسيها، وتكسبهم روح التعاون والتآلف.

وأشار حميد حسن الشامسي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية في نادي الحمرية إلى أهمية محاضرة الأنشطة البحرية بهدف إكساب اللاعبين والمشاركين الثقافة الرياضية الخاصة بممارسة تلك الرياضة، والتي يوليها نادي الحمرية الأهمية في سياق رؤيته وأهدافه واهتمامه الواسع والعريض بتلك الرياضة.