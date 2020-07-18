شـورلـه يعتزل في سن الـ 29

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اللاعب الألماني الدولي السابق أندريه شورله، اعتزاله كرة القدم نهائياً عن عمر 29 عاماً، وذلك بعد أيام من فسخ عقده مع ناديه بوروسيا دورتموند، على الرغم من أن عقده كان سينتهى في عام 2021.

وبرر شورله قرار اعتزاله بقوله لصحيفة «دير شبيجل» الألمانية: «عليك دوماً لعب دور معين من أجل البقاء في العمل، وإلا ستفقد وظيفتك، ولن تحصل على أخرى».

وأضاف: «القرار بداخلي منذ فترة طويلة، ومع مرور الوقت بدأ في النضج، فأنا لم أعد أريد مزيداً من التصفيق».

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واشتهر شورله بكونه صاحب التمريرة الحاسمة لزميله ماريو جوتزه، الذي سجل منها هدف فوز ألمانيا بلقب مونديال 2014 على حساب الأرجنتين، ليبقى دوماً في تاريخ منتخب بلاده.

ووصل اللاعب إلى دورتموند عام 2016 من فولفسبورج، وانتقل على سبيل الإعارة للعب في فولهام الإنجليزي في 2019، قبل انتقاله معاراً أيضاً إلى سبارتاك موسكو.

وسبق لشورله أن لعب مع تشيلسي الإنجليزي بين 2013 و2015، حيث توج بلقب الدوري الممتاز، كما توج مع دورتموند بكأس ألمانيا.

وخاض شورله خلال مسيرته 420 مباراة في جميع البطولات مع الأندية، سجل خلالها 110 أهداف وصنع 51 هدفاً.