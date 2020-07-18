شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة صحية للأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول الصحي للعودة إلى التدريبات زياراتها للأندية،للتأكد من التزام الأندية بمعايير السلامة. ضم الوفد الذي زار ناديي الوصل والنصر الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس اللجنة رئيس لجنة الطب الرياضي، والدكتور أحمد إبراهيم عضو اللجنة،ومحمد النقبي من إدارة المسابقات، ومبخوت الهاجري من رابطة دوري المحترفين ،ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

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