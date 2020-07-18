عقد لاعبي الوصل يكتمل بانضمام رباعي السامبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

سيدخل فريق الوصل مرحلة جديدة من التحضيرات اليومية تحت قيادة المدير الفني الروماني ريجيكامب، بعدما أنهى الأسبوع الأول من مرحلة الإعداد بنجاح.

ويتوقع أن ينضم اللاعب الأرجنتيني أوروز إلى التدريبات اليوم أو غداً، على أقصى تقدير، بعدما وصل إلى دبي الأربعاء، ليكون أول أجانب الوصل الذين يعودون إلى البلاد، بعدما كان أيضاً أول صفقة تُبرم على المستوى المحلي والأرجنتيني في زمن ما بعد «كورونا».

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وينضم أوروز إلى الثلاثي البرازيلي ويلتون سواريز، ورونالدو منديز، ونيريس الذي تعاقد معه النادي هذا الصيف، بعدما لعب مع بوافيستا البرتغالي في الموسم الماضي، إضافة إلى فابيو ليما، إلى جانب «المقيم» ناثان.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأصفر، أن يشكل اكتمال عقد اللاعبين الأجانب، ووصول اللاعبين الأجانب والاطمئنان على سلامتهم، بعد الفحوصات التي أجريت لهم، فرصة من أجل الدخول في مرحلة الإعداد التي يحتاج إليها الفريق بحثاً عن تعويض ما فات عناصره من جاهزية خلال فترة التوقف الطويلة.

وكان الوصل قد أجرى عملية «غربلة» مدروسة على قائمته للموسم الجديد، بعدما تخلى عن أحمد علي الذي عاد إلى صفوف الوحدة، ووافق على انتقال الحارس محمد البيرق إلى الفجيرة، كما مدّد إعارة الثنائي عبد الله كاظم وخميس. وتخلى الوصل عن «المقيم» الغاني بشيرو الذي وقع على كشوفات الفجيرة، في الوقت الذي شكل تمديد التعاقد مع علي سالمين أبرز الخطوات التي تمت بنجاح، وشكلت صداعاً لإدارة النادي في الفترة السابقة.

ولم يعلن النادي حتى الساعة عن التعاقد مع لاعبين محليين جدد، علماً أن باب التعاقد مع لاعب أو لاعبين إضافيين من المواطنين لا يزال مفتوحاً، وإن كانت الأمور ستحكمها قيمة العروض والتفاصيل المالية ومدة العقد.