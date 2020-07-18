شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الموسم تسحب اليوم.. وتكريم «خط الدفاع الأول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

تسحب في الثامنة مساء اليوم، السبت، قرعة منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021 لمسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، في مسرح وزارة الصحة في دبي.

وستتوجه الأنظار إلى الحفل الذي سيشهد تكريم «دفاع الخط الأول»، في بادرة تعكس حرص المسؤولين في الرابطة على تكريم الفريق الذي أدى أفضل مهمة في مواجهة جائحة كورونا طوال الفترة السابقة.

وستشهد قرعة دوري الخليج العربي مشاركة 14 فريقاً، حيث سيتم تقسيم الفرق وفقاً ل«المشاهدات التلفزيونية»، والمشاركة في دوري أبطال آسيا، ونسبة الحضور الجماهيري خلال المواسم السابقة.

وسيتم فرز الفرق وفق ما يسمى المراحل، على أن يتم وضع فرق شباب الأهلي والعين والوحدة والشارقة في (المرحلة الأولى)، بينما سيتم وضع الوصل والنصر والجزيرة (المرحلة الثانية)، وبني ياس وعجمان والظفرة (المرحلة الثالثة)، وحتا والفجيرة وخورفكان (المرحلة الرابعة).

ويتضمن برنامج المباريات توزيع الفرق وفق آلية وبرمجة لا تسمحان لأي فريق بلعب أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه، أو متتاليتين خارج أرضه.

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وستكون بداية المسابقة في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، بإقامة مباريات المرحلة الأولى،على أن يسدل الستار على منافسات مرحلة الذهاب في الأول والثاني من يناير/ كانون الثاني 2021.

وتبدأ مرحلة الإياب في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني، على أن تقام جولة الختام والتتويج خلال الفترة من 13 ولغاية 15 مايو/ أيار.

أما على مستوى مسابقة كأس الخليج العربي، فقد تقرر هذا الموسم إقامة المسابقة بحلة وشكل جديد، من أجل منح المسابقة المزيد من الرعاية والاهتمام، إضافة إلى تأمين التشويق والحماس.

وينص النظام الجديد للمسابقة على أن تقام بنظام خروج المغلوب، على أن تقام كل مرحلة بنظام الذهاب والإياب بين كل فريقين.

ومع تواجد 14 فريقاً في المسابقة، تقرر تأهل كل من النصر حامل لقب النسخة الأخيرة، والشارقة بطل دوري النسخة الأخيرة (قبل الإلغاء)، ضمن قائمة الفرق التي ستتواجد في الدور ثمن النهائي.

وقامت «فنية المحترفين»، بوضع جدول محدد الملامح في طريق الفرق من أجل بلوغ النهائي، لتكون ملامح الطريق التي سيسلكها كل فريق بناء على ما ستسفر عنه القرعة واضحة من اليوم الأول.