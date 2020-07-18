كايو وإيجور ينتظران نتيجة فحص كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

وصل اللاعبان كايو لوكاس وإيجور كورنادو نجما فريق نادي الشارقة، وخضعا لفحص كورونا فور وصولهما البلاد، وفي انتظار نتيجة الفحص وبعد ذلك يخضعان للفحص الطبي الخاص المعتاد لكل لاعب قبل الانخراط في الإعداد مع زملائهم.

وتتواصل التدريبات بصفة يومية على ملعب نادي الشارقة ضمن تحضيرات «الملك» للموسم الجديد ودوري أبطال آسيا، علماً أن المدرب عبد العزيز العنبري لم يسلم القائمة النهائية التي سيتم رفعها إلى الاتحاد الآسيوي وفقاً للتوجه الجديد الخاص بالسماح لكل الأندية إضافة عدد من اللاعبين، ويبدو أن التأخير في تجديد قائمة نادي الشارقة مرهون بالتعاقدات القادمة.

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وسيخرج ريان منديز من القائمة الآسيوية بعد انتقاله إلى النصر، ويحتاج الشارقة إلى مهاجم صريح أو الاعتماد على مهاجمه المواطن محمد خلفان الذي يقضي فترة الحجر بعد أن أعلن مؤخراً أنه خالط أحد المصابين بكورونا، ويخضع الثنائي الحسن صالح وماركوس ميلوني إلى تدريبات التأهيل في صالة الجمانييوم؛ لأنهما خضعا لجراحة مؤخراً.

واللافت في تدريبات الشارقة مشاركة المهاجم ريكاردو جوميز الذي وصل مع بداية الإعداد وانتظم مع الفريق بعد أن اجتاز كل الفحوصات وما يزال الأوزبكي اوتوباك شوكوروف عالقاً في بلاده بانتظار فتح مطار بلاده؛ ولكن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة مع زملائه متى ماوصل إلى الشارقة لأنه يواصل التدريبات مع فريقه السابق في أوزبكستان طيلة الفترة الماضية.

أما الجدد درويش محمد القادم من حتا، وخالد باوزير من الظفرة، وخالد الظنحاني من الوحدة فقد انتظموا في التدريبات بروح معنوية عالية من ضربة البداية.