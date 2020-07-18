البرتغالي انطونيو مدرباً لدبا الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة : نزار جعفر

اعلن نادي دبا الحصن تعاقده مع البرتغالي روي انطونيو للاشراف على تدريب الفريق الأول خلال الموسم الكروي الجديد 2020-2021 .

تم توقيع العقد رسمياً مساء اليوم الجمعةومع المدرب البرتغالي لموسم واحد قابل للتجديد بحضور إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الادارة وعدد من اعضاء المجلس .

واكد الدرمكي أن اختيار المدرب انطونيو جاء بعد بحث ودراسة لانتقاء الافضل والانسب لمتطلبات المرحلة المقبلة فضلاً عن معرفته السابقة بالفريق الذي سبق وان اشرف على تدريبه قبل ثلاثة مواسم،علاوة على سجله التدريبي الحافل بالإنجازات كان آخرها تحقيق بطولة الرديف مع االشارقة.

من جانبه، اعرب المدرب انطونيو عن سعادته بالعودة مجدداً لدبا الحصن بيته الثاني،مؤكداً بانه سيبذل كل مافي وسعه من اجل تحقيق تطلعات إدارة النادي والجماهير الحصناوية عبر صعود الفريق ومعانقة دوري المحترفين،منوهاً الى أنه اعد برنامج اعدادي متكامل بالتنسيق مع إدارة النادي .

يذكر أن دبا الحصن حدد يوم بعد غد الاحد موعداً لانطلاق الإعداد الداخلي بعد اكتمال الفحوصات الطبية للاعبين والجهاز الاداري والفني.