شكرا لقرائتكم خبر عن حكم ودية الإسماعيلى وأسوان: أجريت مسحة منذ أسبوع.. ولا أتبع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن السندبيسى، الحكم السابق الذى أدار ودية الإسماعيلى وأسوان أمس، أنه أجرى مسحة منذ أسبوع بحكم عمله فى وزارة الكهرباء، كما أجرى تحليل دم بمعرفة طبيب الدراويش قبل المباراة ما يعنى أنه بنسبة 90% ليس مصابا بفيروس كورونا، وهو ما جعله يدير المباراة تحكيميا.

وقال السندبيسى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إنه اعتزل التحكيم منذ فترة وأنه لا يتبع اتحاد الكرة المصرى حاليا، ولا يحق للجبلاية معاقبته.

فى السياق ذاته، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن حسن السندبيسى، الحكم المتقاعد الذى أدار المباراة الودية أمس بين الإسماعيلى وأسوان، ليس عضوا بلجنة الحكام الرئيسية كما تردد، ولكنه عضوا فى لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للمينى فوتبول، وليس لاتحاد الكرة أى علاقة بالمينى فوتبول، لذا ليس من حق اتحاد الكرة معاقبته بعد موافقته على إدارة اللقاء دون الخضوع لمسحات كورونا وفقا للإجراءات الطبية المتخذة قبل استئناف النشاط الرياضى.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أن كارم محمود الحكم المساعد فى المباراة الودية يعمل بالفعل إدارى فى أحد الأندية، وسيتم التحقيق فى الأمر وتوقيع عقوبة عليه لمخالفته التعليمات الطبية التى أرسلها اتحاد الكرة.

فى السياق ذاته، أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الإسماعيلى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحات كورونا للحكام المتقاعدين الذين أداروا مباراته الودية مع أسوان، وقالت سحر عبد الحق لبرنامج صباحكم رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الإسماعيلى خالف الإجراءات الموضوعة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة لإقامة المباريات الودية فى زمن كورونا، وبالتالى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحات كورونا لطاقم الحكام الذى أدار المباراة".

وأرجع مسئولو الإسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين بداعى عدم خضوعهم لمسحة كورونا، حيث يتحمل اتحاد الكرة تكلفة المسحة لـ40 فردا فقط وخصص الإسماعيلى هذه المسحات للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى رافضا اخضاع الحكام لهذه المسحات، لذا استعان بطاقم حكام متقاعد حتى لا يخضع للمسحات.