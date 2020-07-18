شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: أخطأت بالرحيل عن الأهلى وصالح جمعة لو فايق مفيش لاعب زيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سابقا، أنه أخطأ كثيرا بالرحيل عن صفوف النادى الأهلى وقتها قائلا: "إدارة نادى بورتو ضغطت علىّ بقوة ودفعت الشرط الجزائى لذلك رحلت عن الأهلى، وما دفعنى للرحيل أيضا هو موقف جماهير الأهلى فى مباراة سموحة، فكان الوضع والمنظر غريبا للغاية لذلك قررت الرحيل فى ظل ضغط إدارة بورتو".

وعلق جوزيه بيسيرو، خلال تصريحات تليفزيونية، على مستوى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر، مضيفا: "مستغرب من عدم لعب صالح جمعة حاليا ولازم المدرب حد يقعد ويتكلم معاه لأنه لو فايق مفيش لاعب زيه وتلقيت بعض العروض الشفهية للعودة إلى التدريب فى مصر".

وأشار البرتغالى جوزيه بيسيرو إلى أنه طلب التعاقد مع أحمد حمدى لاعب الأهلى السابق والجونة الحالي، قائلا: "طلبت التعاقد مع أحمد حمدى عندما كنت مدربا لنادى براجا والأهلى رفض التفريط فى اللاعب وقتها لأنه لاعب جيد، ولكنى مستغرب من بيعه بعدها للجونة".

واختتم جوزيه بيسيرو حديثه أنه تقابل مع محمود طاهر مع لندن خلال مفاوضاته مع القلعة الحمراء قائلا: "لن أنسى تلك المقابلة ووقتها أنهينا الاتفاق ورحبت بتدريب النادى الأهلى ولم أنس التدريب الأول مع الأهلى فقامت الجماهير بملء جنبات ملعب التتش وقتها وكان المنظر رائعا للغاية ولا يمكن أن أنساه".