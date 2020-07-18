شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: مندوب أهلاوى يصل المغرب لمراقبة الوداد قبل نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين أن المغربى شعيب، محلل الأداء والمؤهل النفسى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، يغيب عن تدريبات النادى الأهلى بعد عودتها طوال الفترة الماضية استعدادًا لعودة الدورى 6 أغسطس.

وأوضح عمر ربيع ياسين، خلال تصريحات تليفزيوينة، أن شعيب متواجد فى المغرب بتكليف من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لمتابعة مباراتين من لقاءات الوداد المغربى قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ومن المقرر أن يعود شعيب إلى مصر فور انتهائه من متابعة مباراة الوداد لنقلها إلى المدير الفنى للنادى الأهلى.

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ومن جانب آخر خاطب مسئولو النادى الأهلى الاتحاد الأفريقى الكاف لتحديد موعد نهائيات دورى أبطال أفريقيا بالتحديد، لمعرفة موقف رمضان صبحى نجم هجوم الفريق والذى تنتهى إعارته للفريق الأحمر يوم 3 أكتوبر المقبل، وهو موعد غلق باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، حيث من المفترض أن ينضم رمضان لناديه الإنجليزى مطلع شهر أكتوبر لتحديد مستقبله، وحدد الاتحاد الأفريقى نهاية شهر سبتمبر موعداً لإقامة نهائيات دورى أبطال أفريقيا فى الكاميرون، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن استضافتها فى الأيام الأخيرة ليعود الموضوع لنقطة الصفر.

وتبذل إدارة النادى الأهلى جهوداً مُكثفة خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحى بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالى، وأكدت مسئولو الأهلى أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى.

وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.