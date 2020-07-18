شكرا لقرائتكم خبر عن إدارى الإسماعيلى: أجرينا تحليل دم لطاقم حكام ودية أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق أبو الليل، المدير الإدارى للنادى الإسماعيلى، أنه خاطب منطقة الإسماعيلية لكرة القدم لتعيين طاقم حكام لودية أسوان لكن المنطقة طالبته بإجراء المسحات للحكام على نفقة النادى، موضحا أنه تواصل مع لجنة الحكام الرئيسية لتعيين طاقم حكام وتم الرد عليه بأن يتحمل مسحات الحكام.

وقال أبو الليل فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إنه تم التوصل لطاقم حكام متقاعد بقيادة الحكم السابق حسن السندبيسى وأجرى الطاقم تحليل دم بمعرفة طبيب الفريق وظهر النتائج جيدة، ولو كان هناك أى مؤشر سلبى لتم إلغاء المباراة وعدم إسنادها للطاقم المتقاعد.

فى السياق ذاته، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن حسن السندبيسى، الحكم المتقاعد الذى أدار المباراة الودية أمس بين الإسماعيلى وأسوان، ليس عضوا بلجنة الحكام الرئيسية كما تردد، ولكنه عضو فى لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للمينى فوتبول، وليس لاتحاد الكرة أى علاقة بالمينى فوتبول، لذا ليس من حق اتحاد الكرة معاقبته بعد موافقته على إدارة اللقاء دون الخضوع لمسحات كورونا وفقا للإجراءات الطبية المتخذة قبل استئناف النشاط الرياضى.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أن كارم محمود الحكم المساعد فى المباراة الودية يعمل بالفعل إدارى فى أحد الأندية، وسيتم التحقيق فى الأمر وتوقيع عقوبة عليه لمخالفته التعليمات الطبية التى أرسلها اتحاد الكرة.

فى السياق ذاته، أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الإسماعيلى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحات كورونا للحكام المتقاعدين الذين أداروا مباراته الودية مع أسوان، وقالت سحر عبد الحق لبرنامج صباحكم رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الإسماعيلى خالف الإجراءات الموضوعة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة لإقامة المباريات الودية فى زمن كورونا، وبالتالى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحات كورونا لطاقم الحكام الذى أدار المباراة".

وأرجع مسئولو الإسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين بداعى عدم خضوعهم لمسحة كورونا، حيث يتحمل اتحاد الكرة تكلفة المسحة لـ40 فردا فقط وخصص الإسماعيلى هذه المسحات للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى رافضا اخضاع الحكام لهذه المسحات، لذا استعان بطاقم حكام متقاعد حتى لا يخضع للمسحات.