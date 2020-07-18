شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الزمالك يشارك فى الدورى.. والمد للجنة الخماسية لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى سيف زاهر أنه تواصل مع مسئولى اتحاد الكرة، وأكدوا له أن جميع الأندية بما فيها الأهلى والزمالك سيشاركون فى الدورى مع عودته يوم 6 أغسطس، لافتا إلى أنه لا يوجد أى ناد يعترض على قرار استئناف النشاط، خاصة مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال زاهر فى برنامجه ملعب أون على قناة أون تايم سبورت، إن جميع الأندية ستشارك فى الدورى دون أى مشكلة فى هذا الأمر، لاسيما أن توقف النشاط له عواقب سلبية على الجميع.

وتطرق زاهر إلى ملف اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وقال إنه كان هناك اجتماع بين اللجنة الخماسية والفيفا خلال الساعات الماضية، وطالبت الفيفا بإجراء الانتخابات ولكن الأقرب هو المد للجنة الخماسية لمدة عام وهى معلومة مؤكدة بالنسبة له.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن قوائم الأندية فى الموسم الجديد ستضم 30 لاعبا بنفس نظام الموسم الحالى دون أى تغيير، كما لن يتم تقليص عدد الأجانب فى قوائم الأندية كما كان متفقا عليه مع الأندية من قبل، بسبب الظروف الاستثنائية الحالية وتلاحم المواسم، وبالتالى عدم قدرة الأندية على توفيق أوضاع اللاعبين ما يعرضها لخسائر مالية فادحة.

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ويضم الأهلى والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كلا من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك كلا من فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد أحداد المعار فى صفوف الرجاء المغربى ورزاق سيسيه.