شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الزمالك يشارك فى الدورى.. والمد للجنة الخماسية لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى سيف زاهر أنه تواصل مع مسئولى اتحاد الكرة، وأكدوا له أن جميع الأندية بما فيها الأهلى والزمالك سيشاركون فى الدورى مع عودته يوم 6 أغسطس، لافتا إلى أنه لا يوجد أى ناد يعترض على قرار استئناف النشاط، خاصة مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال زاهر فى برنامجه ملعب أون على قناة أون تايم سبورت، إن جميع الأندية ستشارك فى الدورى دون أى مشكلة فى هذا الأمر، لاسيما أن توقف النشاط له عواقب سلبية على الجميع.
وتطرق زاهر إلى ملف اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وقال إنه كان هناك اجتماع بين اللجنة الخماسية والفيفا خلال الساعات الماضية، وطالبت الفيفا بإجراء الانتخابات ولكن الأقرب هو المد للجنة الخماسية لمدة عام وهى معلومة مؤكدة بالنسبة له.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن قوائم الأندية فى الموسم الجديد ستضم 30 لاعبا بنفس نظام الموسم الحالى دون أى تغيير، كما لن يتم تقليص عدد الأجانب فى قوائم الأندية كما كان متفقا عليه مع الأندية من قبل، بسبب الظروف الاستثنائية الحالية وتلاحم المواسم، وبالتالى عدم قدرة الأندية على توفيق أوضاع اللاعبين ما يعرضها لخسائر مالية فادحة.
ويضم الأهلى والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كلا من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك كلا من فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد أحداد المعار فى صفوف الرجاء المغربى ورزاق سيسيه.
في سياق متصل، أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجهود الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، واتباعه لأحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب، حيث تلقى المدير الفني لاتحاد الكرة خطابًا من إدارة تنمية المواهب بـ"فيفا"، يحمل توقيع آرسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: "نحن في فيفا متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي إيكو لتحليل تطور أداء اللاعبين".
وتضمن الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة وتحديدًا المدير الفني لاتحاد الكرة: "يسرنا مشاركتكم في المشروع ونتطلع إلى العمل معكم ومع أكاديمياتكم لتطوير هذه المبادرة"، وأوضح الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، في تصريح لـ"الموقع الرسمي للاتحاد"، أن خبراء الفيفا فوجئوا بأن 80% من البرامج المخصصة لتحليل أداء وقياس تطور المراحل السنية التي يعملون على نشرها في العالم، موجودة بالفعل لدى الاتحاد المصري لكرة القدم".
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