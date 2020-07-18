شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: حارس خاص من الداخلية يلازمنى ويكتب تقريره يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن الفيديو الذى نشر على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرًا ويقوم خلاله بسب محمود الخطيب رئيس الأهلي والدولة بشكل عام، غير حقيقى ومفبرك، مستشهدًا بالحارس الخاص الذى يلازمه دائمًا وتابع لوزارة الداخلية.

وقال مرتضى فى تقرير عبر قناة الزمالك: "الداخلية عينت لى حارسا خاصا لحراستى، لأننى على قائمة الاغتيالات، ويقوم هذا الحارس بإعداد تقرير يومى وتسليمه للداخلية عن كل ما أفعله، فكيف أقوم بسب الخطيب والدولة ولم يقدم هذا الحارس تقريره للداخلية".

وكان مرتضى منصور أكد إنه مستهدف من عدة دول معادية لمصر نظرا لمواقفه الوطنية، قائلا للحاضرين فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد بنادى الزمالك: "هشغلكم دلوقتى فيديو من محمد مساعد أبو سنيدة وبيتكلم عن الفيديو الجنسي الذى تمت فبركته لي في إحدى الدول"، كما عرض رئيس الزمالك رسالة من شخص يدعى حكيم مساعد أبو سنيدة قام بإرسالها لإبراهيم مدبولى الذى نشر الفيديو المفبرك".

وأضاف منصور: "أنا هاطفى نار الفتنة علشان بلدنا محترمة، والوقت دا محتاج للاتحاد والتكاتف مش الاختلاف والتناحر".