صراع البقاء في الـ «البريميرليج» .. ويست هام يفوز على واتفورد بالثلاثة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ويست هام يونايتد على فريق واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن معقل فريق ويست هام، وذلك ضمن مباريات الجولة ٣٦ من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز أهداف فريق ويست هام كلاً من ميكايل أنطونيو في الدقيقة ٦، وتوماس سوسيك في الدقيقة ١٠،وديكلان رايس في الدقيقة ٣٦، بينما أحرز هدف واتفورد اللاعب تروي ديني في الدقيقة ٤٩.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق ويست هام يونايتد إلى ٣٧ نقطة في المركز الـ ١٦، بينما يبقى فريق واتفورد في المركز الـ ١٧ برصيد ٣٤ نقطة.
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