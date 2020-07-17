شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدورى الألماني ترسل تصورًا للأندية بشأن عودة الجماهير فى الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدورى الألمانى لكرة القدم أنها أرسلت توجيهات بشأن عودة الجماهير إلى الأندية الستة والثلاثين، التي تلعب في دورى الدرجتين الأولى والثانية، موضحة أن التصور، المكون من 41 صفحة، «بمثابة توجه للبنية الأساسية للمفاهيم، ويحتوى على العديد من الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار»، كما تم تقديم الكتيب الذي يحتوى على هذا التصور إلى وزارة الصحة الألمانية، وأكد متحدث باسم الوزارة أنه يتضمن «الجوانب الرئيسية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد».

ويتعين تطبيق أعلى معايير السلامة للسماح بعودة المشجعين اعتمادًا على مدى انتشار الفيروس في المنطقة المعنية وفقط بعد الحصول على إذن من السلطات الصحية المحلية.

وتم استكمال موسم 2019- 2020 بالدورى الألمانى بوندسليجا بدون جماهير، وأيضًا بعد رؤية تفصيلية من رابطة المسابقة واتحاد الكرة المحلى، حيث كانت بمثابة مخطط سار على نهجه عدد من الدوريات الأخرى، ولكن رابطة بوندسليجا والأندية تأمل الآن في عودة بعض المشجعين على الأقل إلى الملاعب خلال الموسم الجديد، الذي يبدأ في منتصف سبتمبر القادم.

وذكرت وزارة الصحة الألمانية أنه ستكون هناك حاجة لتطبيق التباعد الاجتماعى، ولن يُسمح بوجود أماكن وقوف، كما فرضت حظرًا أيضًا على تناول الكحول.

وقال متحدث باسم الوزارة: «المفتاح الآن هو أن جميع أندية بوندسليجا تطبق هذا التصور، وتُكيِّفه مع ظروف ملاعبها مع السلطات المحلية المعنية». من جانبه، أعرب نادى يونيون برلين، الذي ينافس بدورى الدرجة الأولى الألمانى، عن أمله في إقامة المباريات وسط حضور جماهيرى كامل مرة أخرى في الموسم القادم عن طريق اختبار جميع المتفرجين للتأكد من خلوهم من العدوى، ورغم ذلك أُثيرت الشكوك بشأن عدم إمكانية حدوث ذلك.

وكشفت الرابطة أن بعض الجوانب العامة، مثل منح تذاكر لمشجعى الفرق الزائرة، ستتم مناقشتها في اجتماع استثنائى للأعضاء قبل بداية الموسم الجديد.

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