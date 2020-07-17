شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يختتم اجتماعه مع جروبات وصفحات الزمالك بالنشيد الوطني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الحاضرين من مسئولي جروبات وصفحات الجماهير الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالوقوف داخل صالة محمد حسن حلمي، من أجل ترديد النشيد الوطني المصري.
جاء طلب منصور كموقف واضح وصريح لدعم الدولة المصرية في الحروب التي تخوضها ضد الإرهاب داخل مصر وخارجها.
واجتمع مرتضى منصور مع مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، بمقر النادي، من أجل مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنادي.
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