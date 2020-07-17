الإسماعيلي يوضح موقف محترفيه من الانتظام بالتدريبات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقوم مسؤولو الإسماعيلي بالتواصل مع اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل دورى للوقوف على موعد وصولهم للأراضى المصرية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، عاد لصفوف الفريق الغينى الدولى بيكيتى سيلفا، ويتبقى كل من فخر الدين بن يوسف التونسى، وبنسون شيلونجو الناميبى، فضلا عن باتريك كادو الذي يحمل الجنسية الأوغندية وهمام طارق العراقى.
وينتظر الإسماعيلى الموافقات الأمنية بشأن تحديد موعد وصول الرباعى المحترف، وذلك بعد منحهم التأشيرات اللازمة لدخول البلاد منذ عدة أيام، على أن يتم حجز تذاكر السفر لهؤلاء اللاعبين فور وصول الموافقات المذكورة.
ويبذل مسؤولو الدراويش قصارى جهدهم من أجل وصول هؤلاء اللاعبين في أسرع وقت ممكن بعد توقف حركة المطارات بمعظم دول العالم وذلك بغية الاستفادة من قدراتهم ضمن صفوف الفريق.
هذا ومن المقرر أن يخضع الرباعى فور وصولهم لمسحات طبية للاطمئنان بشكل نهائى على صحتهم قبل الانتظام بالتدريبات.
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الوضع في مصر
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اصابات
85,771
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تعافي
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وفيات
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