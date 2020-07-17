شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ١٦ عاماً من الغياب .. ليدز يونايتد يعود لـ «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد ١٦ عاماً من الغياب عن أضواء الدوري الإنجليزي الممتاز، أنهى فريق ليدز يونايتد هذا الانتظار الطويل ليعود مرة أخرى إلى «البريميرليج» مستفيداً من خسارة منافسه وست بروميتش البيون من فريق هدرسفيلد تاون، بهدفين مقابل هدف.

خسارة ويست بروميتش تعني أن فريق ليدز يونايتد سينهي موسمه في دوري الدرجة الثانية “الشامبيونشيب” إما في المركز الأول أو المركز الثاني وبالتالي ضمانه للصعود دون الانتظار لمباراة أخرى.

ويحل ليدز يونايتد ضيفاً على فريق ديربي كونتي، الأحد المقبل، ويمكن لليدز أن يفوز باللقب مباشرة دون لعب المباراة إذا فشل برينتفورد صاحب المركز الثالث في الفوز على مضيفه ستوك سيتي غدا السبت.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية عن صعود ليدز للدوري الإنجليزي الممتاز، إن الفريق أنهى ألم ١٦ عاماً من عدم الصعود، فيما لخصت «سكاي سبورتس» ما مر به الفريق في ١٦ عاماً، حيث أن الفريق لعب 734 مباراة، سجل خلالها 1003 هدف. ومثّله خلال تلك المدة 268 لاعبًا، و15 مديرا فنيا.

وينتظر الجميع ما سيقوم به المدير الفني للفريق مارسيلو بيلسا، الموسم المقبل في «البريميرليج» حيث يُعد أول مدير فني لليدز، يقود الفريق من دوري الدرجة الثانية للدوري الإنجليزي المتتاز، منذ نهاية موسم 1989/1990، على يد هوارد ويلنكسون.

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