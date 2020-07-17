شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يبدأ ترميم خطوط «السماوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب قرار عودة فريق مانشستر سيتى إلى الدوريات الأوروبية بحكم محكمة «كاس»، بدأ بيب جوارديولا، المدير الفنى للفريق السماوى، ترميم خطوطه سواء فى الخط الهجومى أو الوسط خاصة بعد أنباء رحيل دى بروين عن السيتى بنهاية الموسم.

ووفقا للعديد من التقارير الإنجليزية مساء الخميس، فإن المدرب الإسبانى يجس نبض هارى كين مهاجم وقناص توتنهام وهداف كأس العالم لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة إلى أنه يسابق الزمن للتعاقد مع لاعب وسط مهاجم لتدعيم هذا الخط خاصة فى ظل الأنباء المترددة بقوة حاليا عن رحيل النجم البلجيكى دى بروين خلال الميركاتو الصيفى.

وبدأ جوارديولا فى حسم العديد من أسماء اللاعبين فى خط الدفاع الذين سيعلن عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الخط الدفاعى الذى عانى بشدة خلال الموسم الجارى وكان سببا رئيسيا فى ضياع لقب بطولة الدورى الإنجليزى «البريميرليج» من الفريق السماوى.

وفى 30 يونيو من عام 2012 استقال جوارديولا من منصبه كمدير فنى لنادى برشلونة بعد أن حقق 14 لقبًا فى أربع سنوات قضاها فى النادى الكتالونى. ثم أعلن نادى بايرن ميونخ عن التوقيع معه رسميًا فى 16 يناير 2013، ليشرف على النادى من موسم 2013-٢٠١٤، بعد مغادرة يوب هاينكس فى يونيو من عام 2013.

قضى بيب مع بايرن ميونخ 3 مواسم حقق خلالها لقب الدورى الألمانى 3 مرات، ولقب كأس ألمانيا مرتين، ولقب كأس السوبر الأوروبى 2013 وكأس العالم للأندية لكرة القدم 2013، بحيث أصبح مجموع ما حققه مع بايرن ميونخ 7 ألقاب. وفى 1 فبراير 2016 أعلن نادى مانشستر سيتى عن التوقيع معه خلفًا للمدرب التشيلى مانويل بلغرينى، واستلم مهمته رسميًا فى يونيو 2016.

وفى موسم 2017/2018 استطاع تحقيق لقب الدورى الانجليزى «البريميرليج» وكأس الرابطة الإنجليزية مع مانشستر سيتى. وفى موسم 2018- 2019، استطاع بيب الفوز مع مانشستر سيتى بجميع الألقاب المحلية الثلاث (الدورى الممتاز وكأس الرابطة المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزى)، ليصبح بذلك أول فريق إنجليزى يحقق الثلاثية التاريخية خلال موسم واحد فى تاريخ الكرة الإنجليزية.

يوم 16 يناير عام 2013، تم الإعلان عن أن جوارديولا سيتولى منصب المدير الفنى لنادى بايرن ميونيخ الألمانى فى البوندسليجا بعد موسم 2012- 2013، ليحل محل يوب هاينكس الذى من المقرر أن يتقاعد. قدم للصحافة كمدرب للبايرن ميونيخ يوم 24 يونيو عام 2013، وقد تحدث الإسبانى الألمانية بشكل مثير للإعجاب أمام الصحافة. كانت جلسة جوارديولا الأولى التدريبية فى 26 يونيو.

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فاز بأوّل لقب مع بايرن ميونيخ فى عام 2013 فى كأس السوبر الأوروبى، حيث هزم خوسيه مورينيو، الذى كان قد عاد لتوه لتدريب تشيلسى. فاز البايرن بركلات الجزاء بعد ركلة تصدى لها نوير من قبل لوكاكو.