شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن موقف الزمالك من عودة الدوري: الأمر في يد الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بعد قرار استئناف المسابقة.
وأكد منصور- على هامش الاجتماع المنعقد في مقر القلعة البيضاء بحضور مسؤولي جروبات وصفحات الجماهير الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- أن هذا الملف لدي الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وسيتم حسم هذا الأمر عقب انتهاء المعسكر التدريبي الحالي.
وأضاف رئيس الزمالك أن رأيه الشخصي هو عدم المشاركة في الدوري، ولكن الجهاز الفني للزمالك هو من سيحسم هذا الملف.
ويخوض الفريق معسكرا تدريبيا حاليا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا للمنافسات المقبلة.
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