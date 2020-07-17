شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 عامًا من الغياب.. عودة ليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد نادي ليدز يونايتد العريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» بشكل رسمي وذلك قبل جولتين من ختام دوري التشامبيونشيب، وهي الدرجة الأدنى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقر ليدز يونايتد في المركز الأول برصيد 87 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، ويست بروميتش ألبيون، الذي افتتح اليوم مباريات الجولة 45– الجولة قبل الأخيرة من المسابقة– وتلقى الهزيمة بنتيجة 2-1 من هدرسفيلد تاون، ليضمن ليدز احتلاله مركز من بين المركزين الأول والثاني، وهما المركزان اللذان يمنحا صاحبهما بطاقة التأهل مباشرة إلى البريميرليج الموسم القادم.

وأنهى فريق ليدز يونايتد فترة غيابه عن البريميرليج لمدة 16 عامًا، وبالتحديد منذ هبوط الفريق بنهاية موسم 2003/2004، لتكون أطول فترة زمنية بين هبوط فريق وصعوده مجددًا للدرجة الممتازة في عهد البريميرليج، مناصفة مع كوينز بارك رينجرز (هبط في 1996 وعاد للمسابقة في 2012).

ولعب ليدز منذ هبوطه 734 مباراة في الدرجات الأدنى من البريميرليج مسجلين إجمالي 1003 أهداف، وقادهم خلال تلك الفترة 15 مدربًا (بشكل دائم)، لكن الفريق نجح أخيرًا مع المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو بيلسا الذي أصبح أول مدرب لـ ليدز يونايتد يقود الفريق للتأهل إلى الدرجة الممتازة بمختلف مسمياتها منذ هاورد ويلكينسون في موسم 1989/1990.

ويمتلك بيلسا فرصة ذهبية للتتويج بلقبه الأول كمدرب في القارة الأوروبية حال تحقيقه لقب التشامبيونشيب (ضمان الاستمرار في مقدمة الترتيب) ليكون أول ألقابه مع الأندية منذ عام 1998، وبالتحديد في الدوري الأرجنتيني مع نادي فيليز سارسفيلد، بجانب تحقيقه اللقب الأهم في مسيرته حتى الآن وهو قيادة المنتخب الأرجنتيني للتتويج بدورة الألعاب الأوليمبية في صيف 2004 باليونان.

ويمتلك مارسيلو بيلسا نسبة 55% من الانتصار في المباريات التي قاد فيها ليدز يونايتد، حيث قادهم للفوز بـ54 مباراة من بين 98 مباراة رسمية درب خلالها الفريق، لتكون النسبة الأفضل لمدرب في تاريخ النادي الممتد لـ100 عام.

Advertisements